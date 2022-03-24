أساقفة إيطاليا يدعون لتسريع منح حماية مؤقتة للنازحين الأوكرانيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا مجلس الأساقفة الإيطاليين إلى تسريع منح الحماية المؤقتة للنازحين القادمين من أوكرانيا.

وفي إطار الجلسة الربيعية للاجتماع العام للمجلس، التي افتتحت الخميس، “ناقش الأساقفة موضوع استقبال اللاجئين الأوكرانيين”، والذين “يتألف معظمهم من النساء والقصر”، بناءً على شهادة مدير كاريتاس إيطاليا، الأب ماركو بانييللو، الذي ترأس وفد المنظمة بالاجتماع.

وقد تم خلال الاجتماع ابداء “ترحيب واسع النطاق بنشاط استقبال ودعم المهاجرين، في جميع أنحاء البلاد والتزام العائلات، الأبرشيات، المؤسسات الدينية وأعضاء طائفة الروم الكاثوليك الأوكرانية، بالتنسيق مع كاريتاس ومنظمة (ميغرانتس) وبالتعاون مع إدارات المحافظات”.

وأعرب المجتمعون عن “الأمل بإجراءات سريعة لمنح الحماية للاجئين، والدعوة إلى الاعتراف بالحماية المؤقتة، للسماح لهم بالاندماج في عالم العمل، المتمتع بالاستقلالية، التحاق الطلاب بالحياة المدرسية، تلقي الرعاية الصحية، وحرية التنقل على الأراضي الأوروبية”.

وفي هذا الصدد، تم التذكيّر بـ”الحاجة إلى نموذج تقليدي واحد لجميع اللاجئين الذين يستمرون بالوصول إلى أراضينا، تجنب عدم المساواة في المعاملة والبدء بتجاوز مراكز الاستقبال الاستثنائية وتفضيل اختيار خدمات الاستقبال تبادر بها البلديات”.

كما تم في الاجتماع ابدا “قلق خاص فيما يتعلق بالقصر غير المصحوبين بذويهم أو المرافقين بأشخاص بالغين غير أولياء أمورهم، بحيث يمكن تفعيل مسار لخدمات اجتماعية يشملهم، وتدخل محكمة الأحداث لتوفير حضانة أسرية لهم على الفور”.