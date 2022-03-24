إيطاليا تحذر مواطنيها من التطوع للقتال في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذرت إيطاليا مواطنيها من الذهاب إلى أوكرانيا للمشاركة في الصراع الدائر هناك بين القوات الروسية والاوكرانية.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية في مذكرة الخميس إلى أنه “فيما يتعلق بالأنباء التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام والمتعلقة بمشاركة مواطنين إيطاليين في النزاع في أوكرانيا، تذكر الوزارة أن مثل هذا السلوك يمكن اعتباره ذا طائلة جنائية بموجب التشريع الحالي (المادتان 244 و288 من القانون الجنائي)”.

وأعادت الوزارة التأكيد على أنه من أجل “حماية سلامة المواطنين الإيطاليين، نوصي بشكل مطلق تجنب الذهاب إلى أوكرانيا”.