حزب الرابطة يطالب بتعيين مبعوث إيطالي خاص لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب حزب الرابطة الإيطالي وزير الخارجية لويجي دي مايو بتعيين مبعوث إيطالي خاص لأوكرانيا، وذلك في مقترح تم تقديمه إلى لجنتي الدفاع والشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ.

وأشار الحزب الذي يقوده ماتّيو سالفيني، المنتمي إلى الائتلاف السياسي الواسع الداعم لحكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي، إلى أن الاقتراح يأتي “من أجل السماح بمشاركة إيطالية أكثر فعالية في المفاوضات الدولية المتعلقة بالوضع في أوكرانيا، بما في ذلك مفاوضات تحديد الهيكل المستقبلي للبلاد، ومبادرات التعاون الاقتصادي والثقافي، ودعم عملية إعادة الإعمار”.