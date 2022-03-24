دراغي: دفع ثمن امدادات الغاز الروسي بالروبل مخالف للعقود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن مطالبة الكرملين الدول الأوروبية بدفع ثمن امدادات الغاز الروسية بالعملة المحلية (الروبل) يعتبر “مخالفا للعقود”.

وقال دراغي للصحفيين قبل انطلاق القمة الأوروبية في بروكسل مساء الخميس، ردا على سؤال بهذا الصدد “إنها في الأساس انتهاك تعاقدي، لذلك تعتبر العقود منتهكة إذا طبقت روسيا هذا البند”.

كما وصف رئيس الوزراء الإيطالي سوق الغاز الطبيعي بأنه “يعاني من خلل والأسعار خاضعة لمضاربات، وهناك حاجة إلى اتخاذ تدابير، لكن لم تتم مناقشة تدابير محددة”، مشيرا إلى أن القمة الأوروبية ستناقش هذه المسألة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن مؤخرا أن بلاده لن تقبل إلا الدفع بالروبل ثمناً لإمدادات الطاقة الروسية للدول “الدول غير الصديقة”، أي جميع دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن فرضت بروكسل عدة حزم عقوبات اقتصادية على موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا.