دراغي: بوسع الصين القيام بدور حاسم بشأن السلام بين روسيا وأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي أن بوسع السلطات في بكين القيام بدور إيجابي لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال دراغي للصحفيين قبل انطلاق القمة الأوروبية في بروكسل، “رسالتي إلى السلطات الصينية هي أن الصين الدولة الأهم ويمكن أن تكون حاسمة في عملية السلام، ولديها خيارات عديدة للتأثير ونحن ننتظرها جميعًا الآن لاستخدامها”.

كما أعاد رئيس الوزراء الإيطالي التأكيد على أنه “من غير الممكن إشراك الناتو أو الاتحاد الأوروبي في منطقة حظر طيران” فوق أجواء أوكرانيا.

وأشار دراغي إلى أن العقوبات على روسيا “وُصفت (خلال قمتي الناتو ومجموعة الدول السبع) بأنها فعالة بشكل غير عادي، والاقتصاد الروسي ضعف بشدة”. وقال إن القمتين “أظهرتا وحدة غير عادية في إدانة العدوان على أوكرانيا وفي اتخاذ قرار العقوبات وتشديدها إذا لزم الأمر”.