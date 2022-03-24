دي مايو: بذل كل جهد ممكن من أجل السلام بين روسيا وأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أن “كل جهد يبذل ينبغي أن يهدف إلى السلام” بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن غزو الأولى للأخيرة “يهدد الاتحاد الأوروبي بأكمله”.

وقال دي مايو، في منشور على منصة (فيسبوك) “نرد على الأسلحة الروسية بالدبلوماسية، المسار الوحيد الذي يمكن سلكه، حتى لو كان الأطول”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على الحاجة إلى أن “نكون متماسكين كشركاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي” و”الاستمرار في الإدانة القوية لحرب بوتين المجنونة هذه”.

وقال “نشهد منذ شهر بالضبط أحداث خطيرة للغاية مصحوبة بصور مرعبة وبيانات درامية. مجرد رقم: منذ بداية هذا الغزو أحصت سلطات كييف مقتل 128 طفلاً. دعونا نوقف سيل الدماء وكل هذا اليأس، يجب إعادة السلام إلى أوكرانيا وكل أوروبا”.

وأضاف دي مايو، الذي رافق اليوم رئيس الوزراء ماريو دراغي في زيارته لبروكسل، “كحلف شمال الأطلسي قلنا لا للحرب. واليوم باسم إيطاليا كرر الرئيس دراغي في القمة الأوروبية رفض منطقة حظر طيران (فوق أوكرانيا)، لأننا لا نستطيع المخاطرة بحرب عالمية ثالثة تكون كارثة على الجميع. السلام هو ما نريده، ويجب أن يهدف كل عمل دبلوماسي إلى استعادة الاستقرار في أوكرانيا وفي أوروبا”.