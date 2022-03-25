لقاء بين فون دير لاين وبايدن بعد ختام اليوم الاول للقمة الاوروبية حول أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- يلتقي الرئيس الامريكي جو بايدن بمقر سفارة بلاده في بروكسل صباح الجمعة رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين لمناقشة التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا. بعد ذلك ، سيعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا.

ويأتي اللقاء قبل توجه الرئيس الأمريكي إلى بولندا ، حيث وجد مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب ملاذًا.

وكانت القمة الاوروبية قد أكدت في ختام يومها الاول العمل على سد ثغرات محاولة الالتفاف على العقوبات وكذلك hلتحرك بسرعة مع مزيد من العقوبات القوية المنسقة على روسيا وبيلاروسيا. كما حث المجلس الأوروبي جميع الدول على التوافق مع تلك العقوبات وعدم مساعدة روسيا بوسائل أخرى.

كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه يقف إلى جانب أوكرانيا وشعبها “معترفاً بالتطلعات الأوروبية والخيار الأوروبي لأوكرانيا”، وأعلن “انشاء صندوق ائتمان من أجل إعادة بناء أوكرانيا الديمقراطية”.

كما جددت القمة الاوروبية التأكيد على أن “حرب العدوان الروسية ضد أوكرانيا تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ وتتسبب في خسائر جسيمة في الأرواح وإصابات في صفوف المدنيين”، حيث “توجه روسيا هجماتها ضد السكان المدنيين وتستهدف الأعيان المدنية ، بما في ذلك المستشفيات والمنشآت الطبية والمدارس والملاجئ”. وقال البيان “يجب أن تتوقف جرائم الحرب هذه على الفور وسيُحاسب المسؤولون والمتواطئون معهم وفقًا للقانون الدولي”.