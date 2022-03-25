بوريل في جولة خليجية تشمل قطر والكويت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الاوروبية الجمعة عن جولة خليجية للممثل الاعلى للسياسة الخارجية الاوروبية، جوزيب بوريل تقوده إلى قطر والكويت خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت والاحد).

ووفق المذكرة الصادرة في بروكسل، تتضمن اجندة جولة بوريل “المشاركة في منتدى الدوحة 2022 وكذلك تبادل وجهات النظر مع المسؤولين في قطر والكويت بشأن العلاقات الثنائية والتعاون الدولي والأمن العالمي في اعقاب الغزو الروسي غير الشرعي لأوكرانيا”.

وتحدثت مذكرة الجهاز التنفيذي الاوروبي عن “زخم جديد لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج”، ملفتة بهذا الصدد إلى جولة بوريل في تشرين الاول/أكتوبر الماضي للمنطقة واجتماع الاتحاد الاوروبي-مجلس التعاون الخليجي على المستوى الوزاري في شباط/فبراير الماضي، بالإضافة إلى افتتاح بعثة دائمة للتكتل الموحد بالدوحة في وقت لاحق من هذا العام.

وفي يوم السبت، سيشارك منسق السياسة الخارجية الاوروبية في منتدى الدوحة ، وهو منصة رئيسية لمناقشة التحديات العالمية والمشاركة مع شركاء من جميع أنحاء العالم “بشأن القضايا التي تهيمن على جدول الأعمال الدولي. وسيخاطب بوريل الجلسة الافتتاحية (التحول نحو عصر جديد) ويتناول المشهد الجيوسياسي المتغير والتحديات العالمية الأوسع، ولا سيما العواقب المدمرة للعدوان الروسي على أوكرانيا على الأمن العالمي والاقتصاد العالمي”.

كما سيعقد الممثل الاعلى اجتماعات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وكذلك مع شركاء دوليين آخرين.

ومن المقرر أن ينتقل بوريل الأحد إلى الكويت في أول زيارة ثنائية رسمية، وسيجري محادثات مع ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزير الخارجية الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.