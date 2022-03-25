دي مايو: الحرب ستقلص بنسبة 15% من 7 مليار يورو صادرات لروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو أن تقلص الحرب الروسية-الاوكرانية صادرات بلاده الى الاتحاد الروسي بنسبة 15%.

وقال دي مايو اليوم الجمعة لقناة (راي نيوز24) الاخبارية العامة “لسوء الحظ ، فإن تكلفة حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وليس العقوبات، ستؤثر على الاقتصاد الإيطالي والأوروبي”.

وأشار وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى أن “صادراتنا إلى روسيا يبلغ حجمها 7 مليارات يورو كحد أقصى وسيتضرر هذا المبلغ بسبب الحرب بنسبة 15% منه”، مستذكرًا أن “إجمالي صادراتنا بلغ 500 مليار يورو” في العام الماضي.