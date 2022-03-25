وزير خارجية إيطاليا: “حرب بوتين قتلت 135 طفلاً في شهر واحد”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إنه “لسوء الحظ، نجد أنفسنا نتذكر أن شهرًا واحداً قد مضى من الحرب التي شنها (رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير) بوتين”، وقد “تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص، وأودت بحياة 135 طفلاً”.

وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات لمحطة (راي نيوز 24) الإخبارية الجمعة، أن “هذه هي المعلومة الحقيقية الوحيدة التي يجب أن تكون مرجعية بالنسبة لنا لتذكيرنا بالمأساة التي نواجهها اليوم في قلب أوروبا”.

في سياق آخر، ذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنه “في بداية هذه الحرب كان هناك 2000 من مواطنينا في أوكرانيا، والآن هم أقل من 200. كثير منهم لا يريدون مغادرة البلاد”. واختتم بالقول “لكننا نساعد كل من يتصل بنا”.