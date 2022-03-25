برلماني إيطالي: الإعلام يحجب صرخة البابا ضد زيادة النفقات العسكرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – ندد برلماني ايطالي بأن نشرات الأخبار والصحف تعتّم على صرخة البابا فرنسيس ضد زيادة النفقات العسكرية.

وقال السكرتير الوطني لليسار الإيطالي، نيكولا فراتوياني، في تصريحات الجمعة، إن “الزيادة في حجم الإنفاق العسكري إلى 2٪ لا علاقة لها بمأساة الحرب في أوكرانيا”، بل “إنها ببساطة لصالح حكومة دراغي والأغلبية الداعمة لهذه الحرب في اللوبي الصناعي”.

وتابع فراتوياني، “لهذا السبب، أجد أن من الفاضح جداً، الطريقة التي بها تعمد صحف عديدة في بلادنا، وكثير من نشرات الأخبار، بدءًا من تلك الخاصة بالخدمة العامة، صرخة الخجل التي أطلقت، لا من قبل فراتوياني، بل من قبل البابا، بينما تم إسكات صوت فرنسيس وحجبه وحذفه”.

وخلص عضو مجلس النواب الى القول، إنها “خدمة اعلامية سيئة من ناحية جودة المعلومات التي تعطى في هذا البلد، وبالأخص في مرحلة صعبة وحساسة مثل هذه”.