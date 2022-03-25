اتحاد إيطالي: الفواتير والحرب تهدمان ثقة العائلات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – سلط اتحاد إيطالي الضوء على “انهيار آخر لثقة المستهلك، والتي سجلت في آذار/مارس ثالث تراجع على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني/يناير 2021”.

وأكدت هيئة تنسيق جمعيات الدفاع عن البيئة وحقوق الإنسان للمستخدمين والمستهلكين (كوداكونس)، في تعليقها على البيانات التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء (إستات) في مذكرة اليوم، “أن الأسعار المرتفعة والحرب في أوكرانيا يقوضان ثقة العائلات”.

وبهذا الصدد، أوضح رئيس الهيئة كارلو ريينتزي، أنه “بعد البيانات السلبية في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، انهارت ثقة الأسرة في آذار/مارس أيضًا، مسجلة ثالث انخفاض لها على التوالي”.

وشدد ريينتزي على أن “قانون حالة الطوارئ، ارتفاع أسعار التجزئة بشكل حاد، واندلاع الحرب في أوكرانيا قد أفسدت توقعات المستهلكين”، مبيناً أن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الأسابيع الأخيرة لم تكن كافية لغرس التفاؤل في النفوس”.

وخلص رئيس (كوداكونس) الى القول، إن “الخطر الحقيقي الآن يتمثل في الاستهلاك، لأنه في ظل ضعف الثقة وارتفاع الأسعار والتعريفات باستمرار، ستضطر العائلات حتماً إلى تقليص الإنفاق وتأجيل عمليات الشراء”، مع “كل ما يترتب على ذلك من إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني”.