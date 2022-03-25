بايدن لقوات بلاده: “افعلوا كل شيء للدفاع عن الديمقراطية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بولندا ـ أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن من الضروري “بذل كل ما في وسعنا للدحر الاستبداد والدفاع عن الديمقراطية”، بينما تخوض أوكرانيا الحرب ضد روسيا.

ولدى لقائه أفراد الجيش الأمريكي من الفرقة 82 المحمولة جواً في مدينة رزيسزو (بولندا) الجمعة، قال الرئيس بايدن للعسكريين: “اقول شكرا لكم وشكرا وشكرا”، مؤكداً أن “وجودنا هنا واجب”.

وأشاد بايدن بـ”المدنيين الأوكرانيين القادرين على مواجهة مأساة الحرب”، مبيناً أن “لديهم عمود فقري صلب، إنهم شجعان يتقدمون، نساء ورجال يقفون أمام تلك الدبابات اللعينة، ويقولون فقط: لن أغادر، سأبقى في موقعي. إنهم لا يصدَّقون”.

وأضاف رئيس الولايات المتحدة أن “مخاطر الحرب في أوكرانيا تتجاوز حدود البلاد”، فـ”ليس ما نقوم به هنا لمساعدة الشعب الأوكراني ومنع المذابح من الاستمرار، موضوع على المحك فقط، بل أن الأمر يتعلق بكيف سيكون الأطفال والأحفاد من حيث الحرية”.

وتابع بايدن: “نحن في مرحلة جديدة وجيلنا يقف عند نقطة تحول، والسؤال هو: من سينتصر؟ هل ستسود الديمقراطية والقيم التي نشاطرها؟ أم ستسود الأنظمة الاستبدادية؟”. واختتم بالقول: “هذا ما هو موضوع على المحك حقا”.