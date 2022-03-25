البابا: حرب أوكرانيا قاسية بلا هوادة وتهدد العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – وصف البابا فرنسيس الحرب الأوكرانية، بأنها “قاسية، بلا هوادة وتهدد العالم بأسره”.

ولدى ترأسه في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان طقوس التوبة ورتبة تكريس روسيا وأوكرانيا لمريم العذراء، الجمعة، قال البابا: “ما تزال أخبار وصور الموت تتسلل إلى منازلنا في هذه الأيام، بينما تدمر القنابل منازل عديد من إخواننا وأخواتنا الأوكرانيين العزل”. ورفع صوت قلقه قائلا: “إنها حرب قاسية لا معنى لها تهدد العالم”.

ولفت فرنسيس خلال عظته، إلى أن “هذه الحرب الوحشية التي أصابت كثيرين وجعلت الجميع يعانون، تزرع الخوف والفزع في كل قلب منا، نشعر بالعجز والجزع في داخلنا، نحتاج لأن يقال لنا: لا تخافوا”.

واسترسل: “لكن الطمأنينة البشرية لا تكفي، فوجود الله مطلوب ويلزم اليقين بالمغفرة الإلهية، فهي الوحيدة التي تقضي على الشر، تنزع الحقد وتعيد السلام إلى القلب، فلنعد إلى الله وإلى مغفرته”.

وذكّر البابا بـ”أننا نعجز لوحدنا عن حل تناقضات التاريخ أو حتى تناقضات قلوبنا. نحتاج إلى قوة الله الحكيمة والوديعة المتمثلة بالروح القدس. نحتاج إلى روح المحبة التي تذيب الكراهية، تطفئ الحقد والجشع، وتوقظنا من اللامبالاة”. واختتم بالقول “إننا نحتاج إلى محبة الله لأن محبتنا محفوفة بالمخاطر وغير كافية”.