إيطاليا: إصابات كوفيد 75616 وضحاياه 146

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 75,616 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أرجاء البلاد اليوم الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضا تسجيل 146 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 158,582 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أن “الحالات الإيجابية الجديدة من ناحية الإصابة بالفيروس بلغت 478″، وأن “العدد الإجمالي للأشخاص الإيجابيين حاليًا من ناحية الإصابة بالفيروس، يبلغ 1,246,281 حالة”، وأن “في الـ24 ساعة الماضية، تماثل للشفاء 75,77″، ليصل بذلك المجموع الكلي للمتعافين إلى 12,824,632منذ بداية انتشار الوباء”.