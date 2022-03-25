الرئيس الإيطالي: قواتنا المسلحة ملتزمة بإحلال السلام واحترام القانون الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إن قواتنا المسلحة ملتزمة بإحلال السلام وفرض احترام القانون الدولي.

وأضاف الرئيس ماتاريلا لدى لقاء في مقر الرئاسة الإيطالية، قصر (كويرينالي) الجمعة، ممثلية القوة الجوية ورئاسة أركانها، بمناسبة الذكرى الـ99 لتأسيسها: “إن القوات المسلحة مدعوة للمساهمة في حماية الدولة الديمقراطية وقواعد المجتمع الدولي الذي يمثل شرطاً أساسياً لسلام وتنمية الشعوب”.

وأشار رئيس الدولة إلى أن “هذا الوضع الصعب الذي نمر به، يأتي أولاً نتيجة لانتشار وباء كوفيد 19، والآن، مع أزمة دولية خطيرة نتجت عن الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، والتي تشهد انخراط قواتنا المسلحة جنبًا إلى جنب مع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي”. وخلص ماتّاريلا الى القول، إن مهمة قواتنا تتمثل بـ”المراقبة والمساهمة في العودة إلى إحلال السلام وفرض احترام القانون الدولي”.