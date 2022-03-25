مسؤول صحي إيطالي: منحنى العدوى بدأ بالانحناء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا ـ أكد مسؤول صحي إيطالي أن منحنى العدوى الخاص بفيروس كورونا، “بدأ في هذه الأيام بالانحناء قليلاً، وربما تكون هذه علامة إيجابية” فيما يتعلق بالاتجاه السائد في المرحلة الراهنة.

وخلال حديثه في مؤتمر حول جائحة كوفيد 19 في عاصمة مقاطعة توسكانا (وسط)، الجمعة، قال رئيس المعهد العالي للصحة (ISS) سيلفيو بروزافيرّو، إن “هناك حوالي 474 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم”، لكن “تم بالمقابل إعطاء 11 مليار جرعة لقاح: إنه نجاح كبير، لأن من غير العادي تصميم وتوزيع لقاح في مثل هذا الوقت القصير”.

وأضاف بروزافيرّو، أن “الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR) تمثل فرصة عظيمة لأنها تخلق بنى تحتية مهمة للغاية، لكننا نحتاج إلى الاستثمار في الروابط الاجتماعية أيضًا”، واختتم قائلاً: “يجب أن نبني شبكات اجتماعية، نعزز الثقة بيننا وبالأنظمة التي تحكمنا أيضاً، كما أن مسألة اللقاحات في بعض البلدان هي مسألة ثقة”.