إيطاليا: بقي 186 من مواطنينا في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الخارجية الايطالية عن بقاء 186 شخصاً من مواطنيها في أوكرانيا، حتى الآن.

وقال بيان صدر عن مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، الإثنين، أنه “عقد صباح اليوم مقر في وحدة الأزمات بالوزارة، اجتماع تنسيقي برئاسة وزير الخارجية لويجي دي مايو، مع السفارتين الإيطاليتين في أوكرانيا والاتحاد الروسي”.

وذكر بيان الخارجية، أنه “تم خلال الاجتماع الوقوف عند الوضع بشأن الإيطاليين الموجودين في أوكرانيا”، وبهذا الصدد “كرر دي مايو أن عدد مواطنينا قد انخفض إلى 186، مقارنة بألفي شخص كانوا في البلاد عند اندلاع الصراع”.