السفير الاوكراني لدى روما: إيطاليا ضمن الدول الضامنة لأي اتفاق أمني مع روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عشية انطلاق محادثات جديدة بين الوفدين الروسي والأوكراني في مدينة إستانبول التركية، أعلن السفير الأوكراني لدى روما، ياروسلاف ميلنيك الإثنين أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يرغب أن تكون إيطاليا من بين الدول التي تقدم ضمانات أمنية لكييف في إطار أي اتفاق سلام محتمل مع الكرملين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال الدبلوماسي الاوكراني، خلال فعالية في روما “رئيسنا أطلق مبادرة U24، متحدون من أجل السلام، تجمع بلدان قادرة على تقديم إجابة في غضون 24 ساعة في حالة حدوث عدوان” روسي على أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاقية سلام.

وأضاف “وفقًا لرئيسنا، يجب أن تشمل هذه المجموعة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا وكندا وتركيا وحتى إيطاليا. ويسعدني أن أرى إيطاليا على هذه القائمة”.