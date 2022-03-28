إيطاليا: تخصيص ميناء أوغوستا لإنزال 157 مهاجراً من سفينة إنقاذ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر إعلامية إيطالية أن 157 مهاجراً تحملهم سفينة (أوشن فايكينغ) التابعة لمنظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية، والذين تم انقاذهم في الأيام الأخيرة، سيتم إنزالهم بميناء أوغوستا في محافظة سيراكوزا ـ جنوب غرب صقلية.

ووفقا لما علمته مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، فقد “كان على متن القارب المطاطي الأخير الذي تم إنقاذه يوم الجمعة الماضي 128 رجلاً، امرأة وطفلاً، بالإضافة إلى جثتين تبدوان لشابين”، وذلك “في عملية إنقاذ استمرت أكثر من 5 ساعات في ظل ظروف جوية سيئة”.

وأوضحت المنظمة الإنسانية، أنه “تمكنا من انتشال جثة واحدة فقط من الجثتين من على متن القارب”، في حين “قام خفر السواحل يوم أمس بإجلاء امرأة حامل ونقلها بطائرة مروحية إلى المستشفى في مدينة كاتانيا”.

وذكرت أن “الإخلاء كان ضروريًا بسبب تقلصات مفاجئة شعرت بها المرأة مما جعل ولادتها وشيكة”، مبينةً أن “طاقم سفينة الإغاثة عاد بالأمس للمطالبة بميناء آمن لإنزال المهاجرين”، ولقد “أرسلنا بالفعل طلبات عديدة إلى السلطات مسلطين الضوء على ازدياد الطقس سوءًا”، كما “تم إصدار تحذير ملاحي وتوجب البحث عن مأوى”، لذا “كان يجب إنزال الناجين على الفور”.

وذكرت المنظمة أن “الناجين أخبروا أفراد طاقم سفينتنا عن الرعب الذي واجهوه في ليبيا، إذ قال أحد الأطفال وهو يظهر ندبة: هناك كثير من العنف هناك”. وأردف: “ذات يوم عندما كنت ذاهبا إلى المتجر، هاجمني رجلان بهدف سلبي الهاتف والمال. لقد طعنني أحدهما بسكين”. وأكد أنه “لا يوجد قانون أو حكومة في ليبيا. لهذا السبب يحمل الجميع سلاحًا”.

واسترسل الصبي: “دفعت بقوة على متن قارب عند الساعة الثانية صباحًا، ازدحم القارب بشكل لا يصدق. لم نر حتى كيف كان شكل البحر. تخيلوا 130 شخصًا على متن القارب، حتى في ظل ظروف عادية. كانت هناك امرأة حامل وأطفال معنا، ثم تحطم القارب، وتسرب الوقود والمياه. لم يُعدّ يتمكن من العودة أو المضي قدما”. واختتم بالقول: “لقد مات شخصان بالفعل، ولم أكن أعتقد بأنني سأنجو”.