مكالمة هاتفية بين دراغي وزيلينسكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية عن مكالمة هاتفية جرت بعد ظهر اليوم الاثنين بين رئيس الوزراء ماريو دراغي ورئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي.

وأفادت مذكرة لرئاسة الوزراء بأن الاتصال ركز على “آخر تطورات النزاع في أوكرانيا والأزمة الإنسانية المستمرة”، مشيرة إلى أن “الرئيس زيلينسكي اشتكى من الحصار الروسي للممرات الإنسانية واستمرار حصار وقصف المدن، بما في ذلك المدارس، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال”

وجدد رئيس الوزراء-وفق المذكرة- التأكيد على “دعم الحكومة الإيطالية القوي للسلطات والشعب الأوكراني واستعداد إيطاليا الكامل للمساهمة في العمل الدولي لإنهاء الحرب ودعم حل دائم للأزمة في أوكرانيا”