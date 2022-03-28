زيلينسكي يشكر إيطاليا على الدعم الإنساني والدفاعي وعلى الاستعداد للانضمام للدول الضامنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي “نحن نقدر استعداد إيطاليا للانضمام لإنشاء نظام ضمانات (دولية) لأوكرانيا” ضد أي عدوان روسي مستقبلي في حال التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف لإنهاء الحرب الحالية.

وكتب زيلينسكي في تغريدة عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي “نشكر إيطاليا على الدعم الدفاعي والإنساني المهم لأوكرانيا. سيتذكر الناس هذا”.

وقد أعلنت الحكومة الإيطالية أن دراغي جدد خلال الاتصال “التأكيد على دعم الحكومة الإيطالية القوي للسلطات والشعب الأوكراني واستعداد إيطاليا الكامل للمساهمة في العمل الدولي لإنهاء الحرب ودعم حل دائم للأزمة في أوكرانيا”.

وكان السفير الأوكراني لدى روما، ياروسلاف ميلنيك قال في وقت سابق الإثنين أن “الرئيس زيلينسكي أطلق مبادرة U24، متحدون من أجل السلام، تجمع بلدان قادرة على تقديم إجابة في غضون 24 ساعة في حالة حدوث عدوان روسي على أوكرانيا” بعد التوصل إلى اتفاقية سلام. وأضاف “وفقًا لرئيسنا، يجب أن تشمل هذه المجموعة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا وكندا وتركيا وحتى إيطاليا. ويسعدني أن أرى إيطاليا على هذه القائمة”.