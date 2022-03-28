إدانة أوروبية لقرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم وتحذيرات من آثار بعيدة المدى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية أن التكتل الموحد ودوله الأعضاء، جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين، “يدينون قرار (حكومة) طالبان حرمان، حتى إشعار آخر، أكثر من مليون فتاة أفغانية من التعليم الثانوي”.

وحذر بوريل-حسب بيان الاثنين- من إن “قرار طالبان، ما لم يتم التراجع عنه بشكل عاجل، سيكون له آثار بعيدة المدى على بناء الثقة” بين بروكسل وكابل.

ووصف منسق الدبلوماسية الأوروبية القرار بأنه “انتهاك صارخ للحق الأساسي في التعليم لجميع الأطفال، المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تعد أفغانستان دولة طرف فيها”، كما “لا يوجد سبب ديني أو اجتماعي يمكن أن يبرر مثل هذه المعاملة غير المتكافئة”.

وأشار البيان إلى أن القرار المعني يعتبر “تراجعا من (حكومة) طالبان عن التزامها العلني تجاه الشعب الأفغاني وعن التأكيدات التي قدموها لشركاء أفغانستان، الذين عملوا بجد لتوفير الظروف اللازمة حتى يتمكن جميع الأفغان من العودة إلى المدرسة على جميع المستويات في العام الدراسي الجديد”، كما أنه “يؤدي إلى تآكل فرص الحركة في اكتساب الشرعية المحلية التي تسعى إليها وينبغي اكتسابها من خلال حكم شامل ومسؤول وليس من خلال استخدام القوة والعنف”.

وأردف البيان “كما أن حرمان الفتيات من التعليم الثانوي يقوض مصداقية طالبان في أعين الشركاء الدوليين”، مشيرا إلى أنه “على الرغم من سيطرة طالبان العسكرية على أفغانستان في آب/أغسطس من العام الماضي، اختار الاتحاد الأوروبي، من بين شركاء آخرين، سياسة الانخراط المبدئي والمستهدف لصالح الشعب الأفغاني. إن قرار طالبان، ما لم يتم التراجع عنه بشكل عاجل، سيكون له آثار بعيدة المدى على جانب بناء الثقة الذي تتطلبها مثل هذه المشاركة”