إيطاليا: 95 وفاة جديدة جراء كوفيد وتسجيل أكثر من 30 ألف إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الاثنين (28 آذار/مارس) تسبب الفيروس في وفاة 95 شخصا وتسجيل 30 ألفا و710 إصابة جديدة، خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس الاحد كانت 59 ألفا و555 إصابة والوفيات 82 وفاة.

وأبرزت البيانات ارتفاعا في عدد الأسرة المشغولة بوحدات العناية الفائقة بالمستشفيات بمقدار 23 سريرا، ليبلغ عدد مرضى هذه الوحدات 487، وكذلك حالات الاستشفاء العادية (بواقع 315 وحدة) لتصل إلى 9 آلاف و496.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم أصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 14 مليون 396 ألفا و283، ساهم الوباء في وفاة 158 ألفا و877 منهم.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 12 مليون و983 ألفا و350 بزيادة بين أمس واليوم تقدر بـ 40 ألفا و300