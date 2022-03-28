غوتيريش يطالب باستكشاف إمكانية “وقف اطلاق نار إنساني” بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، طلب من وكيله للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيثس، أن “يستكشف على الفور، مع الأطراف المعنية، الاتفاقات والترتيبات الممكنة المتعلقة بوقف إطلاق نار لأغراض إنسانية في أوكرانيا”.

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن المنظومة “تبذل كل ما في وسعها لدعم الأشخاص الذين انقلبت حياتهم بسبب الحرب”، حيث

يوجد الآن أكثر من 1000 موظف من الأمم المتحدة في البلاد، يعملون عبر 8 مراكز إنسانية” بمختلف أنحاء البلاد.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بأغلبية ساحقة يوم الخميس الماضي لصالح “حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية” إلى أوكرانيا، وانتقدت روسيا لتسببها في وضع إنساني “مريع ناتج عن الغزو” الذي انطلق في 24 شباط/فبراير الماضي.