وزير إيطالي: لسنا غير مكترثين بفقدان الأرواح وهجر الأرض بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير إيطالي، أن “فقدان كثير من الأرواح البشرية البريئة وتخلي ملايين النساء والأطفال والرجال عن أراضيهم بحثًا عن الهدوء الذي فقدوه تحت الأنقاض التي يسببها الصراع، لا يمكن أن يتركنا غير مبالين”.

هذا ما جاء على لسان وزير السياسات الزراعية ستيفانو باتوانيللي في معرض إعرابه عن التضامن مع أوكرانيا، خلال إحاطة برلمانية الثلاثاء حول المبادرات الهادفة إلى دعم سلسلة التوريد لقطاعات الزراعة، المنتجات الغذائية والصيد على ضوء ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.

وقال الوزير باتوانيللي، إنه “في لدن هذا المجلس، قبل أسبوع بالضبط، استمعنا إلى خطاب الرئيس زيلينسكي الصادق والشجاع عن طريق التداول بالفيديو”، مشيراً الى أن “الظروف التي تجد بلاده نفسها فيها لن تبقى مستدامة لفترة أطول”. وأردف: “كلنا نأمل أن ينتهي الصراع العسكري على الفور”.

وخلص الوزير المنتمي إلى حركة خمس نجوم، ملفتاً إلى أن أوكرانيا “تتعرض منذ أكثر من شهر لهجوم عسكري يتسبب بعواقب تزداد مأساوية بشكل مستمر”.