وزير الزراعة الإيطالي: صادراتنا الغذائية إلى روسيا بقيمة 1.3٪ من الإجمالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير السياسات الزراعية الإيطالي ستيفانو باتوانيللي، إن “في عام 2021، بلغ حجم الصادرات الإيطالية إلى روسيا 661 مليون يورو”، أي “ما يعادل 1.3٪ من إجمالي المبيعات الإيطالية”، وقد “تمثلت المنتجات الرئيسية في البن المحمص والنبيذ المعبأ والفوار”.

وخلال إحاطة برلمانية الثلاثاء حول المبادرات الهادفة إلى دعم سلسلة التوريد لقطاعات الزراعة، المنتجات الغذائية والصيد على ضوء ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، ذكر وزير السياسات الزراعية الإيطالي ستيفانو باتوانيللي أن “إيطاليا هي المورد الأول للنبيذ إلى روسيا، لكن القيمة المصدرة (148 مليون يورو) تساوي حوالي 2٪ من إجمالي المبيعات الخارجية للقطاع”.

وأضاف الوزير باتوانيللي، أنه يضاف الى ما سلف ذكره، أن “الاتحاد الروسي يحتل المركز الثاني عشر بين الشركاء التجاريين لصناعة النبيذ الوطنية”.

وخلص الوزير المنتمي إلى حركة خمس نجوم، إلى القول، إن “الصادرات الغذائية إلى أوكرانيا أيضاً، محدودة بدرجة أكبر”، فهي “بقيمة 365 مليون يورو”، أي “ما يمثل 0.7٪ من إجمالي الصادرات الإيطالية”.