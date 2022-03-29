البطريرك ساكو: العراق قد يصبح خالياً من المسيحيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

قال بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم، الكاردينال لويس ساكو، إن السبب الرئيسي في استمرار نزوح آلاف الأسر المسيحية من سهل نينوى ومناطق أخرى شمالي العراق، يعود إلى هيمنة الجماعات المسلحة وغياب الإعمار في مناطقهم، مؤكداً أنه لا بيئة آمنة لهم في العراق.

وأوضح بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم، في حديث لـ”العربي الجديد”، على هامش وجوده في العاصمة بغداد، أنه يتمنى “ألا يصل اليوم الذي يكون العراق فيه خالياً من المسيحيين، لكن للأسف، هذا احتمال وارد في ظل التمييز ضد المسيحيين المستمر من قبل جهات متعددة، من ضمنها مليشيات مسلحة وأحزاب فاسدة، وغياب الخدمات وفرص العمل ورؤية واضحة للمستقبل”.

ورأى ساكو، أن “الحكومة العراقية استثمرت زيارة البابا فرنسيس العام الماضي إلى البلاد إعلامياً، من دون أن تشتغل عليها بشكل واقعي وتحسين الحياة في مناطق وجود مسيحيي العراق”، وذكر أن “بابا الفاتيكان ليس مسؤولاً أو مالك مصارف أو جهة تنفيذية لإجراء تغييرات في العراق. الزيارة كانت مهمة جداً على مستوى الخطاب وتغيير الفكر، وقد تحدث عن التسامح والأخوّة بين المسلمين والمسيحيين وبين عموم البشر، ونبذ العنف”.

ورأى ساكو أن “الحكومة العراقية عملت على الجانب الإعلامي من الزيارة بشكل جيد، لكن كان عليها أن تستغلها وتوظّف مخرجاتها، من أجل القيام بسلسلة من المشاريع لخدمة العراقيين، لكن للأسف، الحكومة مشغولة بالصراعات السياسية فقط”.

وأشار إلى أن “عدم عودة أكثر المسيحيين العراقيين إلى مناطق سكنهم، وتحديداً في الموصل، يعود إلى أسباب واضحة بالنسبة إلينا وكذلك للعراقيين المطلعين على الوضع العام”، مضيفاً أن “الإجابة تتلخص بأن هناك مليشيات مسلحة وعصابات ومافيات لا تخضع للقانون ولا تستطيع الحكومة العراقية مواجهتها، وتمارس العنف العلني والواضح”.

وحذّر ساكو من أن هذه المليشيات والعصابات “تمثل خطراً على المجتمع العراقي ككل، وعلى المسيحيين بصفتهم أقلية”، معتبراً أن “وجودها يجعل المواطن المسيحي يخشى العودة إلى منزله الذي تهجّر منه، فضلاً عن غياب المدارس والخدمات الصحية”.

وفي إشارة إلى جماعة “بابليون” المسلّحة، التي تنشط في مناطق سهل نينوى، قال ساكو: “هناك جهة مسلحة واحدة تدعي أنها مسيحية، لكنها في الحقيقة لا تمثل المسيحيين ومشاعرهم الإنسانية وتسامحهم، وهي تنتمي إلى هيئة الحشد الشعبي”. وأشار إلى أن “هذه الهيئة من المفترض أن تكون شعبية وتمثل كل الشعب، لا أن تتجزأ على هويات فرعية ودينية ومذهبية وطائفية أو قومية”، وإن هدفها “حماية البلاد من المخاطر الإرهابية، لكن للأسف، اختلطت الأوراق، وبات لدى بعض الجماعات المسلحة مصالح ومصانع وأموال لا تستطيع التخلي عنها”.