وزيرة إيطالية: نضال في أوروبا لأجل معاهدة طاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – دعت وزيرة إيطالية إلى النضال في المحافل الأوروبية بهدف التوصل إلى إبرام معاهدة خاصة بالطاقة.

وفي مداخلة عبر الفيديو بمؤتمر “صقلية.. الجنوب، نداء من أجل التنمية” الذي نظمه فرع اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا) في باليرمو الثلاثاء، قالت وزيرة شؤون الجنوب والتلاحم الإقليمي مارا كارفانيا، “نحن نواجه تغيرًا جذريًا في الموقف، فلقد خصصت الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR) ثلث الموارد المتاحة للتحول البيئي بالفعل”.

وأشارت الوزيرة كارفانيا إلى أن “هذه الاستثمارات تبدو اليوم غير كافية مقارنة بالحاجة إلى تحرير بلادنا من الاعتماد على الغاز الروسي”. لهذا السبب “لا ينبغي أن يكون الحديث عن تحديث برنامج خطة التعافي في بعض المجالات التي يمكن التدخل فيها، ضرباً من المحرمات”.

وأضاف الوزيرة المنتمية إلى حزب (فورتسا إيتاليا): “إنها ليست مسألة تصور تشويه لبرنامج خطة التعافي، لكن من الواضح أن في بعض المجالات لا يمكننا أن نتردد بفتح مناقشة حول الحاجة إلى تحديث الخطة”.

وأردفت: “أعتقد أن من الضروري بدلاً من تحويل الموارد على استثمارات الطاقة، النضال في محافل أوروبا، حتى نصل إلى نوع من معاهدة خاصة بالطاقة يتم تمويلها دائمًا من خلال الدين العام الأوروبي، والموجهة قبل كل شيء إلى تلك الدول والشركات الذين يعانون أكثر من غيرهم من تكاليف الاعتماد على روسيا وتبعات العقوبات”.