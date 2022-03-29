إيطاليا: 99457 إصابة جديدة بكوفيد و177 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 99,457 حالة إصابة جديدة تم تسجيلها بوباء كوفيد 19 اليوم الثلاثاء في أرجاء البلاد، بينما كان عددها أمس قد توقف عند 30710 فقط.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 177 حالة وفاة أخرى”، في حين كان العدد قد وصل إلى 95 ضحية يوم أمس”، مما يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 159,054 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية في إيطاليا، تم اجراء 660,708 تحليل كشف عن العدوى (211535 أمس)، بنوعيه الجزيئي والمستضدي”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 15٪”، والتي ارتفعت مقارنة بيوم أمس عندما كانت نسبتها 14.5٪.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “العدد التراكمي للحالات الإيجابية في الوقت الحالي، يبلغ 1,266,878 شخصاً”.