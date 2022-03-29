دراغي: دعم المفاوضات بشأن أوكرانيا ووقف عاجل لإطلاق النار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – اتفق رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وزعماء أوروبيين آخرين على ضرورة دعم المفاوضات بشأن أوكرانيا، والتوصل الى وقف عاجل لإطلاق النار.

هذا وقد أجرى دراغي محادثة هاتفية بعد ظهر اليوم الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، أولاف شولتس، رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون.

وأعلن قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، أن “القادة الخمسة أكدوا على أهمية التنسيق الوثيق بشأن المساعدات المقدمة إلى السكان والمؤسسات الأوكرانية”، مع “إيلاء اهتمام خاص لفتح الممرات الإنسانية واستقبال التدفقات المتزايدة للاجئين”.

وخلص بيان الحكومة الى القول، إن الزعماء، “أجمعوا الرأي على الحاجة إلى دعم المفاوضات الجارية، وضمان تحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن”، كما “كان تنويع إمدادات الطاقة (نحو أوروبا) في صميم المناقشة”.