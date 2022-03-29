ميلوني: بايدن يثبت تقصيره التام بشأن أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) المعارض، جورجا ميلوني عن الاقتناع بأن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، يثبت أنه مقصّر تمامًا بشأن الحرب الأوكرانية.

وأضافت زعيمة المعارضة الإيطالية في مقطع فيديو نشرته على صفحتها في (فيسبوك) الثلاثاء، أنه “كما هي الحال دائمًا إزاء تحديات التاريخ العظيمة، يجري تقييم للقادة”، وبشكل خاص “أولئك الذين يمكنهم إحداث فرق بين النجاح والكارثة”.

وأشارت ميلوني إلى أن “الحقيقة التي تظهر مع الحرب في أوكرانيا تتمثل بالواقع القاتم للقيادة اليسارية في الغرب… بايدن الذي أشادت به وسائل الإعلام الكبيرة في صورة مناهضة لسلفه ترامب، يثبت أنه غير ملائم على الإطلاق”.

وذكرت البرلمانية، أنه “بالشكل ذاته، يثبت (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون، وهو صنم آخر لليسار، أنه غير ملائم أيضاً، عاجز عن أية رؤية أوسع لمصالحه السياسية وللحسابات الفرنسية الصغيرة”.