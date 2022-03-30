سبيرانتسا: الحرب لم تلغ الجائحة التي ما تزال مستمرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، إن الحرب الروسية الأوكرانية لم تلغ جائحة كوفيد 19، التي ما تزال مستمرة.

وفي تصريحات على هامش مؤتمر أعدته في روما الأربعاء، المؤسسة الوطنية لتعزيز صحة السكان والمهاجرين ومكافحة أمراض الفقر (Inmp) أضاف الوزير سبيرانتسا: “نحن في مرحلة بلغناها بعد عامين صعبين للغاية من جائحة كوفيد 19″، حيث “وُضعت الحرب في أوكرانيا فوق حالة طوارئ الوباء”، ملفتاً إلى “استخدام مصطلح يرتبط بتسبيق قضية على أخرى وليس استبدالها”.

وأوضح الوزير أن “المرء قد يشعر في بعض الأحيان، إذا ما ألقى نظرة على وسائل الإعلام على الأقل، بأن الحرب قد حلت محل الجائحة”، مستدركاً، “لكن الأمر ليس كذلك لسوء الحظ، فالوباء ما يزال مستمرا”.

وشدد الوزير على أن وباء كوفيد 19 لم ينته بعد، حتى لو كانت “لدينا اليوم أدوات مختلفة للغاية للتمكن من السيطرة عليه بشكل فعال، وبطريقة مختلفة عن الماضي”. واختتم بالقول: “قبل كل شيء بفضل “حملات التطعيم، التي أفضت إلى نتيجة غير عادية”.