وزير إيطالي: لا للمضاربة على أسعار الغذاء  

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا وزير إيطالي إلى وقف المضاربة على أسعار المنتجات الغذائية، التي خلقتها الحرب الأوكرانية.

وقال وزير السياسات الزراعية الإيطالي، ستيفانو باتوانيللي، في تصريحات إذاعية الأربعاء، إن “التوترات الدولية تؤدي إلى رفع أسعار جميع المواد الخام بما فيها تلك الزراعية”، مبيناً أن “هذه الزيادة مرتبطة بتكاليف الطاقة”.

وأضاف الوزير باتوانيللي، أن “هناك عنصر مضاربة أيضاً، منذ بدأ تداول أسعار المواد الخام في البورصات الدولية، وحيث يلعب النظام المالي دوره هو الآخر”، مبيناً أنه “يجب في الوقت الحالي تسخير جميع الأدوات الممكنة لوقف ظاهرة المضاربة”، وأنه “في ظل ضيق الوقت المُتاح، يصبح وقف المضاربة على المواد الزراعية أكثر تعقيدًا من تلك الموجودة على الطاقة”.

وذكر الوزير المنتمي إلى حركة خمس نجوم، أن “علينا التفكير في قضية السيادة الغذائية الأوروبية. على الاتحاد الأوروبي أن ينتج معًا كل ما هو مطلوب لسد الحاجة الداخلية والصادرات”.

وأوضح باتوانيللي أن “الاكتفاء الذاتي يكون أكثر تعقيدًا بالنسبة لإحدى الدول الأعضاء منفردة، حتى لو كانت بعض المنتجات تتمتع بقدر أكبر من الاستقلال”، وبشكل خاص “الحبوب، الذرة، فول الصويا والبروتينات النباتية”.