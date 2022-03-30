إيطاليا تعلن استقبال 8 آلاف طالب أوكراني بمدارسها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت إيطاليا أن مدارسها استقبلت 8 آلاف طالب أوكراني، من بين 75 ألف لاجئ وصلوا إلى أراضي البلاد منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في الأسبوع الأخير من شهر شباط/فبراير الماضي

وقال وزير التربية والتعليم، باتريتسيو بيانكي، الاربعاء خلال جلسة استماع أمام لجنة الثقافة التابعة لمجلس النواب “يوجد في الوقت الحالي 8455 طالبا أوكرانيًا في المدارس الإيطالية، منهم 1577 في مرحلة الطفولة، و4172 في المرحلة الابتدائية، و2066 في الإعدادية و640 في المدارس الثانوية”، متوقعا ارتفاع عددهم في الأيام المقبلة إلى 25 ألفا على الأقل.

وأضاف الوزير “لدينا الكثير من الإيجابيات بعد صعوبة اللحظات الأولى. التلاميذ الأكبر سنًا يحضرون في الصباح إلى مدارسنا وفي فترة ما بعد الظهر يواصلون الدراسة عن بعد مع وزارة التعليم الأوكرانية”.

ولكن الوزير حذر من مصاعب لاحقة محتملة إذا تحولت المسألة من حالة طوارئ إلى وضع هيكلي، وقال “هناك حاجة إلى موارد أخرى، خاصة المعلمين الذين يجب أن يكونوا قادرين على التعامل مع أطفال تعرضوا لصدمات معينة” جراء الحرب.