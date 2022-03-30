الايفاد: دعوة الدول الأعضاء لتسمية مرشحيها لمنصب الرئيس المقبل للصندوق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) دعوة دوله الأعضاء الـ 177 إلى تسمية مرشحيها لمنصب الرئيس المقبل للصندوق.

وأشار بيان صادر عن مقر المنظمة الاممية بالعاصمة الإيطالية روما، إلى أن الرئيس القادم سيقود الصندوق “في وقت حاسم”، حيث “تتزايد المخاوف من أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، التي تفاقمت بسبب النزاع الحالي في أوكرانيا، قد يؤدي إلى أزمة غذائية عالمية”، والتي “من المرجح أن يقع أشد الأثر على السكان الريفيين الفقراء في العالم”.

ونوه البيان بأن “صغار المنتجين يعانون بالفعل من آثار جائحة كوفيد-19، وحالات الجفاف، والأعاصير، والكوارث الطبيعية الأخرى. ومن المتوقع أن تتأثر مداخيلهم بارتفاع تكلفة المدخلات، وتعطيل الأسواق. ومن المرجح أن يكون لذلك آثار مدمرة وطويلة الأجل على تغذيتهم وأمنهم الغذائي”.

الصندوق هو “وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة ومؤسسة مالية دولية تركز على التخفيف من حدة الفقر والجوع في المناطق الريفية”، وتكمن مهام الرئيس، الذي يشغل أعلى منصب بالصندوق، مسؤولية قيادة المنظمة ورئاسة مجلسها التنفيذي. ولا يمكن أن تقدم الترشيحات لمنصب الرئيس إلا من قبل الدول الأعضاء في الصندوق، ويجب أن يتلقاها سكرتير الصندوق في موعد أقصاه 6 أيار/مايو 2022.

وفي أعقاب عملية الترشيح، سيجري تعيين الرئيس المقبل للصندوق في 7 تموز/يوليو 2022 خلال الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس محافظي الصندوق. ومجلس المحافظين هو الهيئة الرئاسية الرئيسية في الصندوق ويتمتع بالصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات.

ويعين رئيس الصندوق لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة. وسوف يتولى الرئيس المعين الجديد، خلفا للحالي جيلبير أنغبو (جمهورية توغو)، مهام منصبه في مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2022.