دي مايو: برلين تستضيف اجتماعا لـ”أصدقاء مولدوفا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برلين- أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن العاصمة الألمانية برلين ستستضيف في الخامس من نيسان/أبريل القادم اجتماعا لـ”أصدقاء مولدوفا”، الدولة التي لا تملك أدوات الاتحاد الأوروبي، لمواجهة الأزمة التي أثارتها حرب موسكو على كييف، على رأسها تدفق اللاجئين الاوكرانيين.

وأشار الوزير، في تصريح الأربعاء خلال زيارته الحالية لألمانيا، إلى أن إيطاليا وفرنسا ستترأسان مجموعة العمل المعنية بالطاقة، فمولدوفا “بلد لا يحتاج إلى بنية تحتية فحسب، بل أيضًا إلى المعرفة الفنية بشأن تحدي الطاقة، وهي أزمة حدثت قبل بدء الحرب في أوكرانيا بسبب ديناميكيات مع روسيا”.