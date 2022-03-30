أمين عام وزارة الخارجية الإيطالية يلتقي نظيره القبرصي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية، السفير إيتوري فرانشيسكو سيكوي اليوم نظيره القبرصي، السفير كورنيليوس كورنيليو للتشاور حول القضايا الثنائية والأوروبية الرئيسية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحسب المذكرة الصادرة في روما، أكد سيكوي على أهمية علاقات إيطاليا الممتازة مع قبرص في إطار العمل المتوسطي المشترك”، معربا عن الامل في زيادة تعزيز التعاون بين البلدين داخل الاتحاد الأوروبي، مع إشارة خاصة إلى قضايا الهجرة والحوكمة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، كرر المسؤولان الإيطالي والقرصي الإدانة القوية للعدوان والحاجة الملحة لوقف الأعمال العدائية في أقرب وقت ممكن للتخفيف من معاناة السكان الأوكرانيين. كما شددا على دعمهما المشترك لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، ولجهود المفاوضات الجارية بين كييف وموسكو.

كما كان اللقاء -حسب المذكرة- مناسبة لتبادل مثمر للآراء حول الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث أكد الأمين العام للخارجية الايطالية على وجه الخصوص التزام إيطاليا بإجراء حوار شامل بين جميع الجهات الفاعلة المعنية، إدراكًا منها أن استقرار المنطقة يمثل أولوية مشتركة، وكذلك لضمان أمن الطاقة في أوروبا.