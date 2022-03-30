دراغي يدعو بوتين لوقف التصعيد ويعلن الاستعداد للمساهمة في عملية سلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر برئاسة الوزراء الإيطالية بأن المكالمة الهاتفية التي جرت بعد ظهر اليوم الأربعاء بين رئيس الوزراء ماريو دراغي ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، تمحورت حول “مسار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وآخر تطوراتها”، حيث شدد دراغي على “أهمية وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن لحماية السكان المدنيين ودعم الجهود التفاوضية”.

كما أكد رئيس الوزراء خلال الاتصال الهاتفي “استعداد الحكومة الإيطالية للمساهمة في عملية السلام، في ظل وجود مؤشرات واضحة على وقف التصعيد من جانب روسيا”، حسب رئاسة الوزراء الإيطالية التي ذكرت أيضا أن “الرئيس بوتين أوضح (مسألة الانتقال) إلى نظام دفع إمدادات الغاز الروسية بالروبل”.

كما اتفق الزعيمان على البقاء على اتصال.