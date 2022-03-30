إيطاليا: 170 وفاة جديدة بكوفيد وتسجيل أكثر من 77 ألف إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الاربعاء (30 آذار/مارس) تسبب الفيروس في وفاة 170 شخصا وتسجيل 77 ألفا و621 إصابة جديدة، خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 99 ألفا و457 إصابة والوفيات 177 وفاة.

وحسب البيانات، تراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات بمقدار 6، ليبلغ اجمالي عددهم اليوم 481، بينما ارتفعت حالات الاستشفاء العادية (بواقع 131 وحدة) لتصل إلى 9 آلاف و871.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم أصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 14 مليون 567 ألفا و990، توفي منهم 159 ألفا و224.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 13 مليون و125 ألفا و950 بزيادة تقدر بـ 55 ألفا و303 مقارنة بالأمس.