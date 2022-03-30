دي مايو لنظيره الأوكراني: استمرار المفاوضات أولوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أنه تواصل هاتفيا الأربعاء مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا.

وكتب دي مايو في تغريدة على (تويتر) “أعدت تأكيد دعم إيطاليا للشعب الأوكراني”، مشددا على “أولوية استمرار المفاوضات بين الطرفين” الأوكراني والروسي، والتوصل لـ”هدنة إنسانية تقودنا إلى السلام”.

وأعلن رئيس الدبلوماسية الإيطالية “بذل أقصى جهد لوضع حد للحرب والوصول إلى الاستقرار”.

كوليبا، بدوره أعرب عن “الامتنان لإيطاليا لوقوفها بحزم إلى جانب أوكرانيا في هذا الوقت الصعب”، مضيفا -في تغريدة- أنه استعرض في المكالمة مع “الصديق الإيطالي” فرض “المزيد من العقوبات على روسيا وسبلا أخرى من جانب إيطاليا لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي”.