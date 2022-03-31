إيطاليا: عودة قطاع التوظيف إلى الانتعاش في شهر شباط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – كشفت إحصائية أجريت في إيطاليا عن عودة قطاع التوظيف إلى الانتعاش في شهر شباط/فبراير الماضي.

وقال تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (إستات) الخميس، إنه “بعد شهرين من الاستقرار الجوهري، بدأ قطاع التوظيف في شباط/فبراير 2022 بالزيادة مرة أخرى، لاستئناف الاتجاه المتنامي الذي اتسم به عام 2021، مع الاستثناءات الوحيدة لشهور كانون الثاني/يناير، آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر”.

وأشار التقرير الإحصائي إلى أنه “مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير 2021، هناك ما يقرب الـ850 ألف موظف إضافي”، وأن “أكثر من نصفهم موظفون مؤقتون بتقدير يقارب 3 ملايين و200 ألف شخص”، وهي “أعلى قيمة يشهدها القطاع منذ عام 1977”.

وأضاف تقرير (إستات) أنه “مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة (شباط/فبراير 2020)، فإن معدل التوظيف، الذي يساوي حاليا 59.6٪، أعلى بمقدار 0.6 نقطة، وهو رقم قياسي منذ بدء تسجيل بيانات التوظيف”، وقد “انخفض معدل البطالة من 9.6٪ إلى 8.5٪”، بينما “توقف معدل الخمول عند نسبة 34.8٪”، أي “بزيادة قدرها 0.2 نقطة”.