دراغي: بوتين يرى أن وقت اللقاء مع زيلينسكي لم يحن بعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أشار رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي إلى أنه أعرب، خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عصر أمس الأربعاء، عن “القناعة بأنه لحل القضايا الحاسمة” بشأن الحرب “هناك حاجة إلى لقاء مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي والذي كان يطالب بذلك منذ البداية”. وقال دراغي، في لقاء مع الصحافة الأجنبية “بوتين رد بأن الوقت لم يحن بعد. إحدى نقاط بوتين هي أن هناك خطوات صغيرة إلى الأمام في المفاوضات” بين الجانبين الروسي والأوكراني، والتي-حسب رئيس الوزراء الإيطالي- شهدت “تقاربا” في المواقف، إلا أنه قال: “أنا حذر، لا يزال هناك شكوك. الكل يريد أن يرى النور في نهاية النفق. ولكن علينا أن نكون واقعيين”.