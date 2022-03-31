دراغي: تركيا تلعب دورًا مهمًا في مفاوضات روسيا-أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي إن “تركيا تلعب دورًا مهمًا للغاية في بدء عملية التفاوض من أجل السلام” بين روسيا وأوكرانيا، “ويمكنها أن تفعل ذلك بفضل وضعها الجغرافي الاستراتيجي وعلاقاتها مع طرفي النزاع”.

وتحدث رئيس الوزراء الإيطالي، في لقاء مع الصحافة الأجنبية الخميس، عن لقاء ثلاثي فرنسي-إيطالي-تركي، وقال “لقد اتفقنا على أن نلتقي في الأسابيع المقبلة بشأن الأزمة الأوكرانية، ولكن أيضًا بشكل عام لإعادة بناء وتعزيز العلاقات التجارية (الثلاثية)، وهو المشروع الذي جرى الحديث عنه قبل بضع سنوات”.

وبشأن العلاقات بين روما وأنقرة على وجه التحديد، قال دراغي “بالتأكيد العلاقات مع تركيا قد تحسنت كثيرًا، أيضًا بسبب الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به”.