رئيس الوزراء الإيطالي يثني على الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الرئاسة الفرنسية الدورية للاتحاد الأوروبي بأنها “ممتازة”، كما أشاد بـ”نشاط الرئيس (إيمانويل) ماكرون” الذي أصبح يشمل “مسألة السلام” الذي “يجب إحلاله في أوكرانيا”.

ولدى لقائه أعضاء هيئة الصحافة الأجنبية بمقرها في روما، الخميس قال دراغي مستدركا: “لكن قبل ما سلف ذكره، هناك قضايا أخرى مثل إطلاق مشروع الدفاع الأوروبي”، الذي “أعتقد أنه يحتاج إلى موافقة وأنا أوافقه الرأي (ماكرون) بشأنه”.

وأوضح رئيس الحكومة الإيطالية أن بناء “دفاع أوروبي”، أمر أساسي لبناء “اتحاد سياسي”. وأردف: “إن بناء دفاع أوروبي هو الخطوة الأهم لأنه يتضمن قبول سياسة خارجية مشتركة”، وهذا “يعني أننا سنكون جميعًا حلفاء إلى الأبد في المستقبل”. واختتم بالقول إن “هذا سيكون أكبر هدف يتم تحقيقه على الإطلاق”.