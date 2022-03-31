دراغي يرحب بطلب روسيا وأوكرانيا انضمام إيطاليا للدول الضامنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن ترحيبه بطلب انضمام بلاده إلى الدول الضامنة لاتفاق سلام محتمل بين أوكرانيا وروسيا.

وقال دراغي، في لقاء مع الصحافة الأجنبية الخميس “الجانب الإيجابي هو أن إيطاليا مطلوبة كضامن من قبل كل من أوكرانيا وروسيا”، ولكنه أضاف ردا على سؤال بهذا الصدد “لا يزال الوقت مبكرًا للغاية لمعرفة المحتوى الدقيق للضمانات، لأنه سيعتمد على المفاوضات”.

وكان السفير الأوكراني لدى روما، ياروسلاف ميلنيك قد أعلن مؤخرا أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يرغب أن تكون إيطاليا من بين الدول التي تقدم ضمانات أمنية، وقال “رئيسنا أطلق مبادرة U24، متحدون من أجل السلام، تجمع بلدان قادرة على تقديم إجابة في غضون 24 ساعة في حالة حدوث عدوان” روسي على أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاقية سلام.

وأضاف “وفقًا لرئيسنا، يجب أن تشمل هذه المجموعة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا وكندا وتركيا وحتى إيطاليا. ويسعدني أن أرى إيطاليا على هذه القائمة”.