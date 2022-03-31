جوزيبي كونتي: حركة خمس نجوم لا تنوي مغادرة الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، رئيس الوزراء السابق، جوزيبي كونتي أن الحركة لا تريد الانسحاب من الائتلاف الحاكم الواسع الداعم لحكومة ماريو دراغي، وذلك في أعقاب جدل حول التزام إيطاليا برفع حجم الانفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بناء على تعهدات سابقة من جانب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وقال كونتي، في بث مباشر عبر (إنستغرام) “لا ننوي مغادرة الحكومة، ولكننا نريد حوارا بفطرة سليمة، دون استغلال واحتراما بدءًا من جانب جميع القوى السياسية الأخرى”.

وبشأن زيادة الانفاق العسكري، أشار كونتي إلى أن “رئيس الوزراء دراغي أعلن اليوم أن عتبة عام 2024 لرفع الاستثمارات العسكرية ليست عقيدة لا يمكن التغلب عليها، ولكنها هدف يمكن مناقشته. لذلك أقول: إذا كان من الممكن مناقشته، فلنناقشه مع كل القوى السياسية بمسؤولية في سياق نقاش عام”.

يشار إلى أن الدول الأعضاء في (الناتو) قد التزمت بتحقيق هدف رفع الانفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال قمة الحلف في ويلز في عام 2014، في غضون عشر سنوات، أي بحلول عام 2024.