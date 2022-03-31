ترحيب أممي ببيان مجموعة (أصدقاء السودان)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان عن الترحيب ببيان مجموعة (أصدقاء السودان) الداعم لجهود لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة في السودان، مع توقع البعثة إطلاق المرحلة المقبلة من العملية السياسية قريبا.

وكانت مجموعة (أصدقاء السودان) قد جددت في بيان الثلاثاء الماضي الدعم القوي للجهود المشتركة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) ، لتسهيل العملية السياسية التي يقودها السودان بهدف تجاوز الأزمة السياسية الراهنة.

وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة الأممية، فادي القاضي: “نرحب بتجديد تأييد أعضاء مجموعة أصدقاء السودان.. المتواصل للعملية السياسية التي يقودها السودانيون والتي تُيسرها اليونيتامس والاتحاد الافريقي وإيغاد معا، باعتبارها وسيلة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة واستعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد، مؤكدا “استمرار العمل في إطار الجهود المشتركة، مع أصحاب المصلحة السودانيين، وبما يتوافقُ مع إطار تكليف البعثة المُسند إليها من قبل مجلس الأمن الدولي، في المرحلة التالية من العملية السياسية في السودان”

وتضم مجموعة (أصدقاء السودان): كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة العربية السعودية، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي.