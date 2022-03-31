الحرب بأوكرانيا تهيمن على اجندة قمة الاتحاد الأوروبي-الصين الافتراضية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- ستُعقد القمة الثالثة والعشرون بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم غد الجمعة عبر الفيديو كونفرنس، والتي ستركز بصفة رئيسية على “الحرب في أوكرانيا ومشاركة المجتمع الدولي لدعم أوكرانيا، والأزمة الإنسانية المأساوية التي أحدثها العدوان الروسي، وطبيعتها المزعزعة لاستقرار النظام الدولي وتأثيرها العالمي”.

وستبدأ القمة بلقاء افتراضي بين رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، رفقة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، كممثلين للتكتل الموحد، مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في الصباح والرئيس الصيني شي جين بينغ بعد الظهر.

كما سيناقش القادة -حسبما أفاد الجهاز التنفيذي الأوروبي- “حالة العلاقات الثنائية ومجالات الاهتمام المشترك مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي والصحة، بالإضافة إلى سبل ضمان علاقة تجارية أكثر توازنا وتبادليا”.

كما “سينتهز الاتحاد الأوروبي الفرصة للتأكيد على الحاجة إلى دعم النظام الدولي القائم على القواعد والقيم العالمية” وسيدعو إلى “استئناف الحوار حول حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والصين بشكل جوهري”.