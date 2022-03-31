مكالمة هاتفية بين دراغي وشولتس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية عن مكالمة هاتفية تجري مساء الخميس بين رئيس الوزراء ماريو دراغي والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وكان الكرملين قد أصدر في وقت سابق الخميس، مرسوما يقضي بأن تدفع “الدول غير الصديقة”، أي دول الاتحاد الأوروبي، ثمن إمدادات الغاز الروسي باليورو والدولار عبر بنك روسي في لوكسمبورغ يحولاها لاحقا إلى روبل.

وتعتبر إيطاليا من الدول الأوروبية الأكثر اعتمادا على الغاز الطبيعي القادم من روسيا عبر أوكرانيا، والذي يشكل حوالي 40% احتياجاتها.

وكان بوتين قد طالب في مكالمتين هاتفيتين منفصلتين أمس الأربعاء مع دراغي وشولتس بدفع ثمن الغاز بعملة بلاده المحلية.

ورفضت في وقت لاحق باريس وبرلين الدفع بالروبل واعلنتا الاستعداد للتعامل مع توقف محتمل لتدفقات الغاز الطبيعي الروسي.